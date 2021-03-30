Рассел Кроу и Кристиан Бэйл сыграют в новом "Торе"

Каст супергеройского кинокомикса лауреата премии "Оскар" Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" только что пополнился еще одним приятным бонусом: американский и австралийский актер Рассел Кроу влился в состав проекта. Об этом сообщает Deadline.

Кого сыграет 56-летний артист, пока неизвестно - будет сюрприз. Ожидается, что это камео, уверяют инсайдеры.

Кстати, участие Кроу совсем уж сенсацией для общественности не стало, так как за пару дней до сообщения актера засекли в компании коллег по проекту, проводящих время в Австралии.

Крис Хемсфорт к титульной роли, естественно, вернется. Плюс задействованы Натали Портман (Могучий Тор), Карен Гиллиан (Небула), Крис Прэтт (Звездный Лорд), Тесса Томпсон (Валькирия, чернокожая бисексуальная королева Нового Асгарда), Мелисса Маккартни, Сэм Нил и Кристиан Бэйл, который изобразит главного антагониста - Горра, Убийцу богов, важного персонажа новейшей истории Marvel. Мэтт Дэймон, сыгравший в картине "Тор: Рагнарёк", тоже заскочит на огонек.

Детали сюжета - секрет. Премьера в России - 5 мая 2022 года.

"Тор: Рагнарёк" того же Вайтити вышел в 2017-м и собрал кассу в 854 000 000 долларов.