Новости

В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус 14:01
Люк Эванс и ТомХэнкс сыграют в новой версии "Пиноккио" 13:33
Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки" 13:29

Опубликованы первые фото со старта съемок нового "Тора"

Новости
    27.01.2021, 15:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Австралии стартовали съемки картины "Тор: Любовь и Гром". Об этом сообщили в своих Instagram-аккаунтах режиссер Тайка Вайтити и исполнитель главной роли Крис Хемсворт.

Перед началом производственного процесса местное население устроило киноделам настоящий праздник. Танцоры из коренных племен Зеленого континента Гадигал и Бидиагал выступили на церемонии под названием "Добро пожаловать в страну".

Ранее премьер-министр островного государства радостно заявлял, что съемки такого высокобюджетного голливудского проекта способствуют росту рабочих мест для местных жителей.

Сюжет следующего "Тора", согласно ранним утечкам, вновь вернет в киновселенную Marvel Джейн Фостер - героиню Натали Портман, которая в дальнейшем может стать заменой громовержцу в рядах новых "Мстителей".

Новости

Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова 12:01
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 11:50
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов" 11:35
Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands 11:12
Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок третьего сезона "Мандалорца" 26.01.2021
Из "Матрицы" сделают высокобюджетный сериал 26.01.2021
Компания Marvel объявила о перезапуске комиксов про "Мстителей" 26.01.2021
⧣ супергерои
Мультфильм Pixar "Душа" возглавил российский прокат 25.01.2021
Элизабет Олсен намекнула на появление Алой Ведьмы в "Человеке-пауке 3" 23.01.2021
Marvel возродит агента Колсона, чтобы сделать его президентом США 23.01.2021