Опубликованы первые фото со старта съемок нового "Тора"

В Австралии стартовали съемки картины "Тор: Любовь и Гром". Об этом сообщили в своих Instagram-аккаунтах режиссер Тайка Вайтити и исполнитель главной роли Крис Хемсворт.

Перед началом производственного процесса местное население устроило киноделам настоящий праздник. Танцоры из коренных племен Зеленого континента Гадигал и Бидиагал выступили на церемонии под названием "Добро пожаловать в страну".

Ранее премьер-министр островного государства радостно заявлял, что съемки такого высокобюджетного голливудского проекта способствуют росту рабочих мест для местных жителей.

Сюжет следующего "Тора", согласно ранним утечкам, вновь вернет в киновселенную Marvel Джейн Фостер - героиню Натали Портман, которая в дальнейшем может стать заменой громовержцу в рядах новых "Мстителей".