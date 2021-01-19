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Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе"

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    19.01.2021, 11:27
Текст:   Богдан Бобров

Три года назад Мэтт Дэймон дебютировал в киновселенной Marvel в фильме "Тор: Рагнарёк" в крошечном, но забавном камео, изобразив Локи в театральной постановке в Асгарде.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, актер вместе с семьей прибыл в Австралию, где в скором времени стартуют съемки следующей части "Тор: Любовь и гром".

Приезд знаменитости подтвердил премьер-министр островного государства Скотт Моррисон: "То, что голливудская суперзвезда Мэтт Дэймон примкнул к нашим артистам на съемках такого крупного фильма в Новом Южном Уэльсе, - огромная победа, которая поможет создать тысячи рабочих мест для жителей Австралии".

Судя по всему, роль Дэймона будет существенно расширена, актер вряд ли стал бы ехать на другой континент с семьей и проходить обязательный двухнедельный карантин ради одной сцены, которую можно было отснять в павильоне.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
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Но кого он в итоге сыграет, пока неясно.

Премьера следующего "Тора" назначена на май 2022 года.

Ранее сообщалось, что к своей роли в "Торе 4" вернётся Крис Прэтт.

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