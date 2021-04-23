Когда в 1996 году Ли Цзяньхэ уехал из дома - уезда Жунчэн в провинции Хэбэй - в Пекин, он и не думал возвращаться. Однако 20 лет спустя он решил вернуться домой, когда 1 апреля 2017 года в Китае объявили о развитии нового района Сюнъань в провинции Хэбэй, в который вошли три уезда, включая Жунчэн.

Новый район Сюнъань имеет такое же национальное значение, как и особая экономическая зона Шэньчжэнь и новый район Пудун в Шанхае.

Компания Jingxiong Group, оказывающая услуги по взаимодействию с госструктурами, которую основал Ли, была одной из первых, переехавших из Пекина в Сюнъань. "Я принял такое решение, потому что верю, что председатель Си Цзиньпин будет способствовать развитию региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй", - говорит Ли.

Когда району Сюнъань исполнилось четыре года, между ним и Пекином запустили междугородный поезд. В программах по переселению заняты десятки тысяч строителей, которые строят школы и больницы. Будущий город приобретает очертания.

Сюнъань находится в центре треугольной зоны, образованной Пекином, Тяньцзинем и административным центром Шицзячжуаном провинции Хэбэй. Развитие Сюнъаня - важный этап для развития всего региона, стратегию развития которого разработал и реализовал председатель Си.

Комплексное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй уже принесло первые плоды, особенно в части интеграции транспортных сетей. Кроме поезда между Пекином и Сюнъанем, в конце 2019 года заработала высокоскоростная железная дорога, связавшая Пекин и Чжанцзякоу - один из городов, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.

За последние семь лет было открыто или расширено 32 автомагистрали, соединяющих города в регионе, их общая протяженность достигла 2005 километров.

От комплексного развития выиграла и компания Ли. Компания предложила свои услуги по меньшей мере 1500 других компаний, которые зарегистрировались в новом районе, и в прошлом году ее оборот увеличился до 21 миллиона юаней (4 миллиона долларов).