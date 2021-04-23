Доцент МАИ получил 20 лет за госизмену и попытку контрабанды

Московский городской суд 22 апреля приговорил доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева к 20 годам колонии строго режима и штрафу в 1 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, Воробьева признали виновным в госизмене, ст. 275 УК РФ. Также суд признал его виновным по ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в покушении на экспорт из РФ сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также в покушении на контрабанду таких веществ, ядерных материалов или оружия.

После отбытия наказания Воробьеву назначено ограничение свободы на полтора года. Материалы дела маркированы грифом "секретно", его фабула не разглашалась.