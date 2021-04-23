Глава Липецкой области встретился с православными священниками

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу со священнослужителями Русской православной церкви. Ее посвятили не только проведению предстоящих пасхальных богослужений, но и не менее важным темам: совместной работе с молодежью и возведению храмов в регионе.

Игорь Артамонов подчеркнул, что предстоящие праздничные службы - очень важны для всех липчан, и большинство православных верующих в регионе будут стремиться в церкви.

- Пасха - святой праздник для большей части населения Липецкой области, и мы понимаем, насколько важно для жителей в эти дни посетить храм, - обратился к священнослужителям Игорь Артамонов. - Среди ваших прихожан много людей в возрасте, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Поэтому у меня к вам особая просьба - организуйте процесс так, чтобы мы могли избежать вспышки заболеваемости и сохранить здоровье и жизни людей.

Представители Липецкой митрополии с губернатором согласились, отметив, что все санитарные нормы будут соблюдены. А после священнослужители выступили с рядом инициатив. В частности, предложили развивать в районах воскресные школы и проводить в регионе православные форумы и фестивали. Игорь Артамонов согласился, назвав эти идеи нужными региону, и отметил, что позитивные инициативы по работе с подрастающим поколением будет поддерживать.

- Роль церкви в современном обществе трудно переоценить, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Мы рассчитываем на вас в работе с детьми и готовы рассмотреть возможность проведения православного молодежного форума. Это интересное предложение. Ждем от вас проект, который с радостью поддержим.