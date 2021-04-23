Как будут застраивать промзону "Южный порт" в Москве

В Москве стартовал очередной международный архитектурный конкурс - проектировщикам из разных стран предстоит создать проект застройки части промзоны "Южный порт" на берегу Москвы-реки. Будущее нужно определить для территории площадью около 35 гектаров - это примерно 50 футбольных полей международного класса. Что же там появится?

Эта промзона расположилась в столичном районе Печатники - львиную его долю занимают всевозможные коммунальные и производственные площадки, в том числе знаменитые Курьяновские станции аэрации. Правда, в отличие от них, многие другие промзоны используется в лучшем случае под склады - действующих предприятий там осталось немного, а вот неблагоустроенных территорий хоть отбавляй.

А вокруг тем временем все активно развивается - неподалеку уже работает тематический парк "Остров мечты", новые микрорайоны растут на месте бывшего автогиганта "ЗИЛ", а практически напротив "Южного порта", на другом берегу вместо старого завода построен новый жилой комплекс с офисным центром, школой, детсадом и набережной. Этот проект реализовали те же инвесторы, что сейчас планируют застроить и сам "Южный порт".

"Территория "Южного порта" - будущий новый центр городской жизни на юго-востоке столицы, - считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Уникальное расположение позволит создать здесь комфортную многофункциональную среду, сочетающую в себе места для жизни, работы, активного спортивного и культурного досуга. Она может стать уникальным транспортно-пересадочным узлом, позволяя в том числе пересаживаться с наземного транспорта на речной. Это придает дополнительное значение проекту благоустройства набережной в этом районе, которая может стать звеном в цепочке общественных пространств вдоль реки".

По словам Кузнецова, этот конкурс сейчас самый интересный в Москве для работы архитекторов. Участники конкурса уже известны - они объединились в команды, где помимо основной организации есть и помощники, сильные в своих областях. Помимо известных российских бюро участие примут и зарубежные проектировщики, в том числе бюро с мировым именем Zaha Hadid Architects. Для участников уже провели установочный семинар и у них остается почти два месяца, чтобы непосредственно создать архитектурный проект. Победителя планируют определить 20 июня. В состав жюри помимо представителей застройщика вошли и независимые эксперты, в том числе сам Сергей Кузнецов, директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук и другие.

Инвесторы говорят, что в рамках первой очереди застройки промзоны, на которую и объявлен конкурс, планируют построить 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилье займет около 800 тысяч "квадратов". "Также в составе "Южного порта" появятся транспортно-пересадочный узел, подземный паркинг, гостиницы, торговый центр, детские сады, школы, поликлиника и благоустроенная набережная протяженностью 2,5 километра", - перечисляют в компании "Ферро-Строй", которая работает над проектом вместе с AEON Corporation. Застройка будет разной высотности - от 10 до 50 этажей. А в составе ТПУ должна появиться станция канатной дороги, которая свяжет берега Москвы-реки и тематический парк "Остров Мечты". Также в состав транспортного узла должны войти новая станция метро "Южный порт" и причал для речных судов. Словом, надежды на этот берег Москвы-реки возлагают большие - через 10 лет, а именно столько закладывают на реализацию проекта, его будет не узнать.