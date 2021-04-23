Как Москва заботится о ветеранах войны

Сегодня исполняется 30 лет социальной работе в России. В столице департамент труда и соцзащиты называют департаментом добрых дел. Его сотрудники заботятся о детях и семьях с детьми, инвалидах и бездомных, ветеранах войны и просто пожилых людях. Чтобы поближе узнать, как выглядит работа этой службы, корреспонденты "РГ" навестили Марию Александровну Горбунову. Москвичку, которой в этом году 17 ноября исполнится 100 лет.

Мария Александровна встретила нас на пороге своей квартиры на юго-востоке города. С порога призналась, что слышит не очень хорошо, да и видит лишь одним глазом, а из-за больных ног уже и по ступенькам ходить тяжеловато. И при всем поверить, что ей 99 было сложно - такой энергией веет от женщины. Может быть, потому что за плечами была насыщенная и увлекательная жизнь?

...Когда началась война, она с отличием закончила снайперскую школу. На фронт взяли после третьего заявления в райвоенкомат, когда вышел указ о призыве на фронт девушек с образованием не ниже среднего. Двадцатилетняя, она вела наблюдение и оповещала о налете вражеской авиации. По звуку двигателя и внешнему виду легко различала типы самолетов. Наград не счесть - ордена, медали и почетные звания. О рецепте долгожительства Мария Александровна не задумывалась. Рассказывает: "Собиралась пожить лет 70, но получилось, что только в 72 ушла на пенсию, отработав 52 года".

После войны стала инспектором районных библиотек, занималась учетом поступающих книг и оценкой работы библиотекарей. По тем временам работа ответственная, а вот платили за нее немного. "В 1951 году, когда родилась дочь, моего и заработка мужа хватало на семью, но в 52-м, узнав, что у нас будет второй ребенок, стало очевидно, что мне нужно искать другое место. По счастливой случайности знакомый из министерства авиационной и станкостроительной промышленности сообщил, что им нужен сотрудник в отдел кадров. Там я и проработала до пенсии", - вспоминает Мария Александровна.

Когда ей исполнилось 80 лет, соцслужба предложила воспользоваться услугами соцработника. Пенсионерка наотрез отказалась. "Дети и внуки меня навещали, а когда нужна была помощь, рядом всегда была младшая дочь", - объяснила она. Но спустя десять лет, в 90, Мария Александровна поняла, что без посторонней помощи уже не сможет. У детей свои заботы. "Единственное, о чем я сразу попросила соцслужбу, чтобы они закрепили за мной надежного соцработника, который не ушел бы через пару месяцев. Тяжело расставаться с людьми".

И таким человеком оказалась соцработник Марина Иванова, которая уже пять лет помогает женщине. Она навещает ветерана два-три раза в неделю, а если потребуется спешит по первому звонку, чтобы принести продукты или лекарства. Год назад Марина помогла пережить Марии Александровне утрату младшей дочери и была рядом, когда после случившегося у нее отказали ноги. "Самые близкие люди у меня теперь, которые в любую секунду придут на помощь, - Марина и племянница Надежда, которая согласилась остаться со мной после смерти дочери", - поделилась пенсионерка.

Сейчас Надежда помогает ей по дому, а Марина сопровождает в больницу, оплачивает квитанции за электричество и воду, помогает оформлять документы в госпиталь для ветеранов войн, когда надо подлечиться. Но главное, по мнению пенсионерки, Марина приятная собеседница, с которой за чаем приятно не только вспомнить молодость, но и обсудить последние новости, которые Мария Александровна узнает из газет.

"Пожилым важно внимание, им не хватает рядом людей, которые могут их с уважением выслушать, сказать, что помнят об их подвигах", - говорит соцработник. Ее рабочий день начинается в семь, а то и раньше. У нее - 20 подопечных. Одним требуется больше внимания и помощи, другим меньше. "Для каждого ветерана у нас разработана индивидуальная программа помощи, исходя из его пожеланий и жизненной ситуации, - рассказывает она. - При желании можно установить дома "Тревожную кнопку".

Для каждого ветерана разрабатывается индивидуальная программа помощи, исходя из его пожеланий

Если ветеран не может воспользоваться санаторно-курортным лечением, санаторий приедет к нему сам - по программе "Санаторий на дому". Врачи обследуют, если надо, снимут ЭКГ, пришлют медсестру взять анализы и сделать уколы, если надо. "Следить за здоровьем важно в любом возрасте, - считает Мария Александровна. - Именно поэтому я в первых рядах записалась на вакцинацию от коронавируса. Не понимаю, почему люди боятся этих уколов? Это для нашего же блага". Секрет же долголетия, по ее словам, очень прост: "Не вреди никому, не обижай людей, а старайся быть им полезным".

Справка "РГ"

Меры соцподдержки в столице получают более 4 миллионов горожан, то есть каждый третий житель. В бюджете города 2021 года на эти цели предусмотрено почти 570 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем десять лет назад. "За 30 лет столичная соцзащита прошла долгий путь от отделов социального обеспечения к сфере искренней заботы о людях. Главные принципы соцзащиты в Москве: проактивный и индивидуальный подход в оказании помощи, адресная поддержка и особое внимание к людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, - отметил глава департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак. - В наших службах сегодня трудятся более 40 тысяч человек. Для большинства из них - это призвание, осознанный выбор профессии по зову сердца".