Мошенница в Москве "сняла порчу" с девушки за 100 тысяч рублей

О задержании мошенницы, якобы снимающей порчу и выманивающей у обманутых людей деньги и ценности, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он рассказал, что в наземном переходе между станциями метро аферистка подошла к 20-летней девушке и убедила ее в том, что на нее наведена порча. Через пару дней по просьбе незнакомки эта девушка принесла из дома завернутые в платок ювелирные украшения и деньги. В ходе проведения так называемого обряда мошенница подменила принесенный сверток на свой. Затем она направила свою клиентку в церковь за свечами, а когда та вернулась, незнакомки уже не было на месте. В ответ на звонки на мобильный телефон женщина обещала скоро вернуться, но потом отключила его. Когда девушка заметила подмену свертка, то поняла, что ее обманули. Общий материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Мошенницу задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское. Взяли ее на 5-й Парковой улице. Ею оказалась 51-летняя ранее судимая приезжая. Ювелирные украшения она сдала в ломбард. Аферистка взята под стражу.