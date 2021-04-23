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23.04.2021 12:18
Рубрика: Общество

Московские колледжи приглашают школьников на дни открытых дверей

Текст: Ирина Огилько
На днях открытых дверей будущие абитуриенты получат информацию о самых востребованных профессиях на рынке труда и о правилах поступления в колледжи. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

На вебинарах, мастер-классах, экскурсиях, которые подготовили учреждения, ребята и их родители познакомятся с педагогами, узнают много нового о специальностях будущего и тех, которые особенно необходимы городу сегодня. Вместе с ведущими педагогами и мастерами гости перелистают страницы истории учебных заведений и услышат о достижениях выпускников.

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Мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах. Для участия необходима предварительная регистрация. Очный формат предусматривает обязательное ношение защитных масок и перчаток.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 подготовил обширную программу знакомства с учреждением. Очные дни открытых дверей проходят по различным направлениям подготовки по предварительной записи. Так, по направлению "Инженерные системы и благоустройство" - 23 апреля в 17:30, "Логистика, право и современные технологии" - 23 апреля в 17:00, "Садово-парковое и ландшафтное строительство" - 26 апреля в 17:30, "Информационные технологии" - 27 апреля в 17:30. Участникам расскажут о специальностях и профессиях, учебных планах, практике, трудоустройстве и многом другом. Также в формате онлайн непосредственно от ответственного секретаря приемной комиссии можно получить исчерпывающую информацию об условиях приема и обучения, подготовительных курсах, программах дополнительного образования и записаться на индивидуальную консультацию.

Алгоритм поступления в Пищевой колледж №33 в 2021 году представят 24 апреля на очной встрече в 11:00. Школьники и их родители смогут поучаствовать в мастер-классах "Остров пиццы", "Приготовление равиоли", "Mini baking", "Вторая жизнь вещей", "Да будет свет!", "Проверь, что ты ешь". Так, мастер-класс "Проверь, что ты ешь" позволит каждому участнику с помощью простых химических реактивов определить качество и состав продуктов питания, а на мастер-классе "Приготовление равиоли" освоить азы приготовления равиоли и услышать об истории приготовления блюд итальянских макаронных изделий из теста с различной начинкой. Специалисты колледжа также представят программу подготовки по профессии повара, реализуемую в рамках проекта "Профессиональное обучение без границ". На мастер-классы необходима предварительная регистрация на сайте колледжа.

Колледж связи №54 имени П.М. Вострухина каждую вторую субботу месяца в 11:00 проводит вебинары, на которых будущим абитуриентам рассказывают о направлениях подготовки, особенностях поступления, условиях приема, количестве бюджетных мест. Кроме того, на очных днях открытых дверей можно посетить аудитории, мастерские и лаборатории, познакомиться с преподавателями, студентами и принять участие в увлекательных мастер-классах по специальностям. Сотрудники приемной комиссии представят необходимую информацию и ответят на все возникающие вопросы. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте колледжа.

Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг

Расписание дней открытых дверей, подробная информация о мероприятиях и условии участия размещены на официальных сайтах колледжей.

Колледж железнодорожного и городского транспорта проведет дни открытых дверей в очной форме 24 апреля. Выпускники смогут посетить различные мастер-классы, интерактивные игры и многое другое. Такие мероприятия помогут ребятам погрузиться в современные профессии и выбрать подходящую для себя.

Каждый желающий сможет попробовать управление электропоездом на виртуальном тренажере, побывать в мастерской управления современными лифтами и "примерить" роль водителя на автотранспорте. Ребята увидят, как работают в электромонтажной мастерской, а также сделают "домашнюю сеть своими руками". Кроме этого, участникам предложат управление мобильным роботом и беспилотным летательным аппаратом.

Всю дополнительную информацию об условиях приема и обучения, подготовительных курсах, программах дополнительного образования, перспективах трудоустройства и ответы на все интересующие вопросы можно получить непосредственно от секретарей приемной комиссии. Более подробная информация доступна на сайте колледжа.

Ближайшие дни открытых дверей в московских колледжах

23 апреля - Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука

24 апреля - Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"

24 и 27 апреля - Колледж малого бизнеса №4

24 апреля - Колледж малого бизнеса №4

24 апреля - Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова

24 апреля - Финансовый колледж №35

24 апреля - Колледж градостроительства, транспорта и технологий №41

24 апреля - Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина

24 апреля - Образовательный комплекс "Юго-Запад"

24 апреля - Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова

24 апреля - Колледж архитектуры и строительства №7

24 апреля - Московский индустриальный колледж

24 апреля - Образовательный комплекс градостроительства "Столица"

24 апреля - Московский образовательный комплекс ЗАПАД

24 апреля - Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства

24 апреля - Московский государственный образовательный комплекс

24 апреля - Политехнический Колледж №50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина

24 апреля - Технологический колледж №34

26 и 27 апреля - Колледж сферы услуг №10

28 апреля - Педагогический колледж №10

28 апреля - Технологический колледж №24

28 апреля - Колледж полиции

28 апреля - Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23

28 апреля - Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова

28 апреля - Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже

29 апреля - Колледж автомобильного транспорта №9

Онлайн-консультации - Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий

По предварительной регистрации - Колледж предпринимательства №11

По предварительной регистрации - Технологический колледж №34

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