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Текст:   Сергей Жуков 
17:20 23.04.2021

Риелторы прогнозируют большую распродажу квартир в Москве

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

С окончанием программы льготной ипотеки эксперты прогнозируют падение спроса на квартиры в новостройках столичного региона. Чтобы поддержать интерес, застройщики будут вынуждены скидывать цены.

Фото: Сергей Куксин
Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

Большая распродажа квартир намечается после 1 июля, пишет lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса поиска жилья "Синица". По мнению экспертов, в третьем и четвертом кварталах года ожидается стагнация цен. Плюс появятся скидки и спецпредложения, но они будут больше актуальны для не самых популярных или переоцененных комплексов.

Чтобы немного сгладить ситуацию и поддержать спрос, крупные застройщики вместе с банками будут разрабатывать программы субсидирования процентных ставок по ипотеке, считают эксперты.

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