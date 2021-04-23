Риелторы прогнозируют большую распродажу квартир в Москве

С окончанием программы льготной ипотеки эксперты прогнозируют падение спроса на квартиры в новостройках столичного региона. Чтобы поддержать интерес, застройщики будут вынуждены скидывать цены.

Большая распродажа квартир намечается после 1 июля, пишет lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса поиска жилья "Синица". По мнению экспертов, в третьем и четвертом кварталах года ожидается стагнация цен. Плюс появятся скидки и спецпредложения, но они будут больше актуальны для не самых популярных или переоцененных комплексов.

Чтобы немного сгладить ситуацию и поддержать спрос, крупные застройщики вместе с банками будут разрабатывать программы субсидирования процентных ставок по ипотеке, считают эксперты.