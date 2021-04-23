Сергунина: На портале mos.ru начали принимать заявки на городские субсидии для экспортеров

Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для этого нужно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Из корпоративного кабинета на mos.ru в электронную заявку автоматически добавятся сведения об организации. При заполнении заявки представителю компании необходимо выбрать, на какой вид поддержки экспортеров она претендует. Всего их шесть - пять субсидий и грант. В зависимости от выбора пользователю останется заполнить соответствующие поля и прикрепить документы. После того, как заявку отправят, в корпоративный кабинет организации будут поступать сообщения о ее статусе на каждом этапе рассмотрения.

"Для удобства предпринимателей мы стараемся предусмотреть разные способы подачи заявок. Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru. Здесь тоже можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости дополнить либо скорректировать его", - добавила Сергунина. Прежде экспортеры подавали заявки на получение субсидий и гранта только в бумажном виде. Онлайн-формат упростил эту процедуру.

Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Сюда входят расходы на транспортировку, патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.

Экспортный кешбэк (грант) для столичных компаний был введен в 2020 году. Компании могут получить грант в размере 10 процентов от выручки по экспортным контрактам, но не более 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет Москвы. При этом общая сумма экспортного кешбэка не может превышать 10 миллионов рублей.

"Субсидии и грант для экспортеров вошли в число наиболее востребованных бизнесом видов поддержки. В 2020 году компании получили финансовую поддержку на сумму около 500 миллионов рублей - в семь раз больше, чем в 2019 году", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С этого года расширен и перечень потенциальных получателей финансовой поддержки. В частности, подать заявку на экспортный кешбэк теперь можно по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения.