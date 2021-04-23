Система распознавания лиц в Москве нашла 600 человек, находящихся в розыске

За несколько месяцев система распознавания лиц, установленная в столичном метро, помогла выявить 600 человек, состоящих в федеральном розыске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на дискуссионном клубе Высшей школы экономики и Сбера.

Градоначальник добавил, что этих 600 человек забыли искать. Они спокойно передвигались по Москве, но были идентифицированы искусственным интеллектом.

Еще одним плюсом цифровизации Собянин назвал сокращение таких преступлений как угоны автомобилей и квартирные кражи. Их стало меньше потому, что в городе появляется все больше видеокамер.