В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра

За первые четыре часа непогоды в столице упали 10 деревьев. Их повалил сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным источника, одно из деревьев упало в центре столицы на припаркованный автомобиль у дома N5/7 по ул. Воронцово Поле. Машине сильно помяло крышу и капjn. Ещё одно дерево повредило электрокабель в районе дома 4 по Дмитровскому проезду, при падении провода пострадал один человек.

Итоги разгула стихии будут подведены, когда погода улучшится.

Напомним, что по данным МЧС по Москве, улучшение погодной ситуации ожидают после 23:00.