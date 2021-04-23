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Рубрика: Общество

В Москве начали тестировать робота-сортировщика мусора

Текст: Ирина Огилько
В Москве тестируют работу нового комплекса для сортировки мусора. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По данным портала, в основу действия роботизированного комплекса заложена технология компьютерного зрения. Робот различает типы отходов по внешнему виду и сортирует их по типам или фракциям. Умная машина облегчает труд человека и повышает количество отсортированного мусора на 15%. Тестирование проходит на одном из мусоросортировочных комплексов столицы. После того как предмет попал в объектив камеры, нейросеть с технологией компьютерного зрения сопоставляет его с изображениями, хранящимися в памяти. Затем она определяет тип отходов и передает команду роботу взять предмет, после чего он отправляется в соответствующий контейнер.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Для того чтобы робот более точно определял типы мусора на сортировочной ленте, нейросеть постоянно обучают. Предметы фотографируют и пополняют базу данных комплекса. В ноябре 2020 года, когда робота запускали в пилотном режиме, он выделял всего две фракции - бутылки из прозрачного и полупрозрачного пластика и пластиковые емкости для бытовой химии. Затем во время тестирования база знаний умной машины пополнилась. Сейчас она распознает 42 фракции. Например, по цветам (синий, белый, коричневый или бесцветный/прозрачный), по форме, а также по материалу (алюминиевые, пластиковые, картонные). Еще робот различает стекло и бумагу.

"Испытания комплекса в пилотном режиме показали, что робот существенно упрощает труд и помогает сортировщикам. Так, за минуту человек отбирает от 17 до 22 пластиковых емкостей, а комплекс за то же время - еще не менее 25", - сообщает замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Дереляка.

Напомним, что в 2020 году, когда Москва перешла на раздельный сбор отходов, было выделено более 855 тысяч тонн вторсырья, что на 51% больше, чем годом ранее.

Роботизированный комплекс с технологией компьютерного зрения тестирует лаборатория инноваций столичного департамента информационных технологий. Она была создана в 2016 году для координации проектов в сфере умного города. За время работы лаборатория инноваций протестировала более 30 проектов, часть из них уже реализуется на постоянной основе.

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