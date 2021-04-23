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Рубрика: Экономика

В Москве началось благоустройство проспекта Андропова - Липецкой улицы

Текст: Ирина Огилько

В столице начались работы по инженерной подготовке к благоустройству на участке проспект Андропова - Липецкая улица. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в этом году работы пройдут от метро "Коломенская" до МКАД, включая проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу.

Фото: Смертин Павел/ITAR-TASS
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"В настоящее время идет устройство кабельной канализации, общая протяженность которой превысит семь тысяч метров, под землю уберем почти 16 км воздушных линий, что позволит улучшить визуальный облик пространства, - отметил Петр Бирюков. - Проводится обустройство современной ливневой сети, проектом предусмотрена установка 96 новых дождеприемных колодцев".

Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория по маршруту Большие Каменщики - метро "Коломенская". Новые работы станут логическим продолжением предыдущего проекта, в результате появится выдержанное в единой стилистике, комфортное и современное пространство для местных жителей при сохранении основной транзитной функции вылетной магистрали.

В рамках проекта обновят тротуары, часть пешеходной зоны замостят гранитной плитой, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, поставят более 700 новых фонарей. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам и наземным переходам, где появятся опоры с контрастным освещением. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны. Запланированы высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в районе Липецкой улицы расположен пруд "Дунай", который является одной из точек притяжения местных жителей. В рамках благоустройства к водоему будут организованы удобные подходы.

Кстати, завершить основные работы на участке проспект Андропова - Липецкая улица планируется к сентябрю.

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