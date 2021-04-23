В Москве стартовали приемные кампании в медиа и ИТ-классы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Развитие предпрофессионального образования - одна из наших приоритетных задач. Сегодня у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в востребованных областях - ИТ и медиа. Учебу в предпрофессиональных ИТ-классах наши школьники могут выбрать уже с 2019 года. Это направление становится все более востребованным с каждым годом. В текущем учебном году в ИТ-классы было зачислено вдвое больше школьников, чем годом ранее. А с сентября 2021 года мы в партнерстве с ведущими вузами в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций открываем медиаклассы. У школьников будет возможность посещать практические занятия в вузах-партнерах, а также участвовать в программах стажировок в СМИ или медиакомпаниях", - рассказала она.

На портале предпрофессионального образования города в проектах "ИТ-класс в московской школе" и "Медиакласс в московской школе" открыты разделы "Приемная кампания - 2021", где доступна вся информация, необходимая для подготовки к поступлению.

Для поступления в ИТ-класс девятиклассникам нужно будет пройти онлайн-тестирование, которое состоится 15 мая. Испытание будет включать 20 вопросов из области физики, математики, информатики и общих ИТ-компетенций. Для участия во вступительном испытании необходимо до 12 мая зарегистрироваться в системе my.mcko.ru.

Партнерами проекта являются 13 профильных федеральных вузов, более 200 отечественных ИТ-компаний, входящих в Ассоциацию разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", Яндекс. Проект обеспечивает развитие самых востребованных навыков в области информационных технологий, помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии, а вузам и ИТ-компаниям - создать основу для подготовки специалистов.

Тех девятиклассников, которые хотят поступить в новый предпрофессиональный медиакласс, также ждет вступительное испытание. Оно пройдет в мае и будет включать в себя два этапа. 6 мая состоится первый этап - компьютерное тестирование, оценивающее языковую грамотность учащихся и их умение работать с информацией. 13 мая пройдет второй этап - написание эссе: творческого задания, оценивающего владение современным русским литературным языком, а также умение школьников рассуждать и критически мыслить. Этот этап испытания проведут на базе образовательных организаций-участников проекта. Для участия во вступительном испытании девятиклассникам необходимо до 30 апреля зарегистрироваться в системе my.mcko.ru.

Проект "Медиакласс в московской школе" стартует в 2021 году. В нем принимают участие 57 школ города. Он реализуется совместно с 13 вузами - лидерами в подготовке специалистов в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

Медиапартнеры проекта - крупные информационные агентства и ведущие средства массовой информации. Отличительная черта "Медиакласса в московской школе" - возможность участия школьников в программах стажировок в медиакомпаниях и СМИ, в практических занятиях на базе вузов-партнеров на факультетах журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью, а также получение навыков публичных выступлений и развитие культуры речи в театральных вузах.

Оператором проектов "ИТ-класс в московской школе" и "Медиакласс в московской школе" является Московский центр качества образования. Все вопросы, связанные с вступительным испытанием, можно направлять: it@edu.mos.ru ("ИТ-класс в московской школе") и media@mcko.ru ("Медиакласс в московской школе").