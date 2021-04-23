В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн

Трое столичных полицейских задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей, сообщили в городском управлении СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере организованной группой")", - передает ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

За полученную мзду полицейские, по данным СК, обещали принять "определенные процессуальные решения". Теперь в отношении их проводится служебная проверка и по ее итогам их должны уволить из органов внутренних дел.