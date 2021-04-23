В Подмосковье электричка столкнулась с платформой

На Рижском направлении МЖД электричка при движении задела железнодорожную платформу. Как сообщает телеканал 360, касательное столкновение электрички с платформой произошло из-за смещения железнодорожного полотна после проведенного капитального ремонта.

Инцидент случился на станции "Новопетровская", что находится в городском округе Истра. Пострадавших нет, но движение на Рижском направлении в сторону области осуществляется с увеличенными интервалами.

В настоящее время на участке, где произошло столкновение, ведутся ремонтные работы.