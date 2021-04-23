В столице прогремела первая гроза

В столице около 12:30 прогремела первая в этом году весенняя гроза. А в ближайшее время резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным пресс-службы, в пятницу с 13:00 до 21:00 ожидается временами сильный дождь с градом. Ветер в порывах будет достигать 17 м/с. "Временами возможны грозы",- сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее метеорологи прогнозировали во второй половине дня пятницы похолодание. К вечеру воздух может остыть до +3...+6 градусов,так же может усилиться дождь. А в субботу может быть побит суточный рекорд осадков - прогнозируется до 17 мм влаги.

Водителей и пешеходов попросили быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.