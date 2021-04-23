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23.04.2021 17:00
Рубрика: Культура

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменят директора

Текст: Инга Бугулова

Новым директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначат Сергея Рыбакова. С ранее занимавшей эту должность Светланой Мельниковой Министерство культуры РФ контракт расторгло, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник имеет богатую историю и по праву пользуется популярностью среди жителей нашей страны. Сегодня перед учреждением стоят амбициозные задачи - повышение туристической привлекательности, создание новых музейных проектов и расширение межмузейного сотрудничества. Этот новый этап в развитии музея требует оригинальных идей и подходов, которые предстоит выработать новому руководству", - говорится в сообщении.

В Министерстве культуры также отмечают, что расставание с прежним руководством состоялось по взаимному соглашению. Приказ о новом назначении будет подписан в ближайшее время.

Сергей Рыбаков с 2012 года был помощником руководителя Администрации Президента, с 2013 года - первым заместителем губернатора Владимирской области. С 2014 года занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, также был председателем Постоянной Комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, самый популярный среди музеев Золотого Кольца России. Объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево.

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