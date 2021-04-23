Воронежская облдума усовершенствовала закон о наказах избирателей

Поправки к закону "О наказах избирателей депутатам Воронежской областной Думы" утверждены на десятом заседании регионального парламента. Новый механизм позволит более эффективно и оперативно, чем прежде, решать проблемы, волнующие жителей области.

В новой редакции уточнен порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов. Помимо этого, закон определяет порядок финансирования тех мероприятий в рамках исполнения наказов, что требуют привлечения средств из региональной казны.

- Теперь для оформления наказов необходимо будет провести собрание не менее 50 граждан - в сельских поселениях, не менее 70 граждан - в городских поселениях, не менее 100 граждан - в городских округах, - пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Ранее требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел.

Что же касается финансирования, то теперь расходы на реализацию наказов избирателей будут прописаны в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Сумма средств на эти цели будет учтена в отдельном приложении к главному финансовому документу региона.

Об исполнении наказов избирателей депутаты Воронежской облдумы будут информировать жителей области через СМИ в срок до 15 июля года, следующего за отчетным. Контроль за исполнением наказов будет вестись в рамках ежегодного отчета губернатора, а также руководителей исполнительных органов госвласти Воронежской области перед депутатами. Кроме того, контролирующие функции можно будет осуществлять посредством парламентских и депутатских запросов.