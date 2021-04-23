Жителям Подмосковья вернут часть коммунальных платежей

В Подмосковье запустили программу "Коммунальный бонус". С ее помощью можно вернуть часть уплаченных коммунальных платежей, но не живыми деньгами, а в виде скидок на различные виды услуг. Но воспользоваться программой смогут только добросовестные плательщики.

"Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу - "Коммунальный бонус", - сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети "Вконтакте". По словам главы региона, с помощью "Коммунального бонуса" за год можно будет будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей.

Все подробности программы размещены в приложении "Умная платежка". Тем, кто по каким-то причинам не может установить мобильное приложение, поможет его "стационарная" версия - сайт МосОблЕИРЦ. Нужно лишь зарегистрировать там личный кабинет.

Андрей Воробьев пообещал: пожилым жителям области, которым бывает трудно справиться с цифровыми новинками, освоить "Коммунальный бонус" помогут в клубах "Активное долголетие", а также в многофункциональных центрах и офисах МосОблЕИРЦ.