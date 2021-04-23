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23.04.2021 13:19
Рубрика: Общество

Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах

Текст: Кира Латухина
В семи регионах растет заболеваемость коронавирусом, доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом.

"Правительство, координационный совет во главе с председателем правительства и оперативный штаб вместе с регионами ежедневно мониторирует ситуацию по заболеваемости коронавирусом в РФ и за ее пределами. Имею в виду регулирование внешних потоков в РФ, чтобы предотвратить излишнюю заболеваемость в стране", - уточнила Голикова.

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Ситуация в регионах различается: в 16 - в стадии снижения, в 62 - в стадии стабилизации, в семи - в стадии продолжающегося роста, отметила вице-премьер.

Голикова также обратилась к региональным властям с призывом соблюдать установки по тестированию, потому что в ряде регионов требования охвата тестами в пропорции не менее 200 на 100 тысяч населения не соблюдаются.

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