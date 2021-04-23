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Рубрика: Происшествия

На Колыме арестовали главного судебного пристава

Текст: Артем Красиков

В Магадане руководителя управления Федеральной службы судебных приставов отправили под домашний арест.

Глава города в Забайкалье попал под следствие

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, с использованием служебного положения (часть третья статьи 160 УК РФ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Как предполагает следствие, руководитель организовал схему по незаконному присвоению денег из фонда оплаты труда регионального управления судебных приставов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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