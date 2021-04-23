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Рубрика: Происшествия

На Сахалине оползень с отвала угольного месторождения достиг дач

Текст: Инесса Доценко

На Сахалине со склона производственного участка горнодобывающей компании в Невельском городском округе произошел сход вскрышных пород.

Под Геленджиком на федеральную дорогу сошел оползень

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. Оползень - семь тысяч кубометров породы - сместился с отвала по разработке угольного месторождения в направлении села Селезнево. Масса достигла дачных участков в СНТ "Сахалинец" с расположенными на них сараями, жилых домов и объектов инфраструктуры в этой зоне нет.

Обошлось без пострадавших, но масса завалила дорогу на территории дачного поселка. Сейчас проезд расчищает экскаватор.

Кстати, это второй сход оползня в СНТ "Сахалинец" за апрель. Первый - объемом около трех тысяч кубометров - был зафиксирован 12 апреля с того же самого отвала.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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