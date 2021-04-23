У восточного побережья Камчатки за ночь произошли три землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали три землетрясения у восточного побережья Камчатки в ночь на пятницу. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Магнитуда наиболее сильного из землетрясений - 4,5. Эпицентр находился в Кроноцком заливе в 143 километрах юго-восточнее райцентра Мильково. Сейсмособытие произошло в 00.43 местного времени. А в течение пяти часов после этого приборы зафиксировали еще два землетрясения - магнитудой 3,9 и 4,0. Их эпицентры находились на расстоянии соответственно 182 и 65 километров от райцентра Усть-Камчатск.

Между тем ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнило, что в населенных пунктах сейсмособытия не ощущались. Жалоб и обращений от населения не поступало. Тревога цунами не объявлялась.