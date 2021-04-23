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23.04.2021 09:41
Рубрика: Экономика

В Приамурье для туристов откроют бывшую "царскую дорогу"

Текст: Артем Красиков

В Амурской области для туристов готовят новый маршрут по Николаевскому тракту, проходившему через север Приамурья до Охотского моря.

Фото: Архив спортклуба "Тандем"
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"Царская дорога" или "колесуха", протяженностью более двух тысяч километров, была построена более 100 лет назад силами каторжан, с 1950 года не используется. Ее фрагменты сохранились в Селемджинском районе и в Хабаровском крае на территории Буреинского заповедника.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, маршрут пройдет через живописный хребет Эзоп. Туристы смогут выбрать один из двух вариантов. Четырехдневный тур начнется в селе Ивановское и завершается покорением хребта Эзоп.

Второй вариант на 10 дней путешествия включает в себя поездку из Хабаровска до села Софийск, а оттуда - в Амурскую область, где также экстремалы совершат восхождение на Эзоп.

В этом году маршрут прокладывает опытная экспедиция, а в 2022-м году (с мая по сентябрь) по "царской дороге" смогут отправиться все желающие пешком или на велосипедах.

В регионах Экономика Туризм Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область Отпуск 2021. Выбор есть

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