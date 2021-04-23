В Приамурье для туристов откроют бывшую "царскую дорогу"

В Амурской области для туристов готовят новый маршрут по Николаевскому тракту, проходившему через север Приамурья до Охотского моря.

"Царская дорога" или "колесуха", протяженностью более двух тысяч километров, была построена более 100 лет назад силами каторжан, с 1950 года не используется. Ее фрагменты сохранились в Селемджинском районе и в Хабаровском крае на территории Буреинского заповедника.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, маршрут пройдет через живописный хребет Эзоп. Туристы смогут выбрать один из двух вариантов. Четырехдневный тур начнется в селе Ивановское и завершается покорением хребта Эзоп.

Второй вариант на 10 дней путешествия включает в себя поездку из Хабаровска до села Софийск, а оттуда - в Амурскую область, где также экстремалы совершат восхождение на Эзоп.

В этом году маршрут прокладывает опытная экспедиция, а в 2022-м году (с мая по сентябрь) по "царской дороге" смогут отправиться все желающие пешком или на велосипедах.