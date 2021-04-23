В Приморье госпиталь для больных COVID-19 вернется к обычной работе

Самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией с 4 мая начнет функционировать по обычному профилю, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на главного врача медучреждения Елену Новицкую.

Госпиталь был развернут на базе владивостокской клинической больницы №4.

- В 2020-м году после решения о перепрофилировании нашей больницы у нас было три дня на развертывание госпиталя. Мы вывезли в другие стационары всех пациентов, провели дополнительную разводку кислорода по палатам, организовали шлюзы между "красной" и "зеленой" зонами, - рассказывает главврач.

Госпиталь получил 140 аппаратов ИВЛ и много другого оборудования. Работе медучреждения помогали около 300 новых сотрудников.

- Сегодня все специалисты вернулись на свои рабочие места, студенты - на учебу, мы - к своему обычному кадровому составу, - говорит Елена Новицкая.

Отныне пациенты с коронавирусом будут госпитализироваться в специализированные инфекционные отделения других стационаров Владивостока.