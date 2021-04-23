В Приморье на сыновей вдовы ветерана войны завели дело за кражу пенсии

В приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух сыновей вдовы умершего участника Великой Отечественной войны, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Мужчины 1960 и 1962 года рождения подозреваются в оставлении в опасности и краже.

89-летняя пенсионерка проживала в доме в селе Прохладное Надеждинского района совместно с двумя сыновьями в антисанитарных и опасных для ее жизни условиях. Женщина - инвалид, не может самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, то есть находится в беспомощном состоянии и нуждалась в постоянном уходе. Однако ее дети, не имеющие постоянного источника дохода, оставили мать надлежащей помощи и похитили причитающиеся ей в период с января 2020 по апрель 2021 годы пенсию и социальные надбавки на 381 тысячу рублей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение. О ее беде правоохранители узнали из соцсетей, после чего проверку положения вдов ветеранов решено провести во всем крае.