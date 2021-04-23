Компания AKKERMANN cement расширила сеть терминалов в Татарстане

За последние месяцы расширилась сеть терминалов компании AKKERMANN cement в Татарстане.

Так, в Казани открылся уже второй терминал с современной, полностью автоматизированной перевалкой (аспирация, аэрация, телескопический загрузчик, мощное компрессорное оборудование). Общий объем силосов составляет 4500 тонн, при этом возможна одновременная погрузка двух автоцементовозов.

На днях начнутся первые отгрузки с терминала города Нижнекамска. Терминал оборудован двумя силосами общим объемом 1100 тонн, а также компрессорным оборудованием и приемными бункерами объемом 30 тонн. Выгрузка вагонов занимает два часа, погрузка авто - 30 минут. Отгрузка с терминала позволит обеспечить цементом наших клиентов в Нижнекамске, Елабуге, Заинске, Набережных Челнах.

Всего в Республике Татарстан на сегодня работает четыре терминала (два - в Казани, по одному - в Набережных Челнах и Нижнекамске).