На месте проблемных домов построят жилье для очередников

На участках с проблемными домами появится жилье для социально незащищенных граждан.

Фонд защиты прав дольщиков заключил соглашение с Саратовской областью о совместной программе по строительству жилья на участках фонда и передаче части квартир нуждающимся гражданам.

"Саратовская область стала первым регионом, где мы начнем пилотный проект по решению крайне серьезной задачи - предоставления жилья социально незащищенным гражданам. Строить дома под социальные нужды региона мы будем на участках, которые получаем после выплат гражданам денежных средств по решению Наблюдательного совета Фонда", - пояснил глава Фонда Константин Тимофеев.

К категориям граждан, которые смогут улучшить жилищные условия, относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные граждане, те, кто страдает тяжелой формой хронических заболеваний, многодетные семьи.

Сейчас уже приняты решения о выплате возмещения дольщикам 33 проблемных домов Саратовской области (36 земельных участков). После расчетов с гражданами участки под объектами будут переданы Фонду (пока передан только один участок). Фонд совместно с регионом построит на них дома, а часть квартир власти региона передадут очередникам. Какие конкретно это будут категории, решит региональное правительство.

Фондом проработаны возможные варианты дальнейшего градостроительного развития 19 земельных участков (20 проблемных объектов). По остальным участкам ведется работа.

Право строить дома на участках, которые Фонд получает на основании определения арбитражного суда после выплат возмещения дольщикам, и в дальнейшем реализовывать готовые квартиры появилось у Фонда с начала нынешнего года. До этого Фонд мог только продавать на торгах такие участки и расположенные на них недострои.