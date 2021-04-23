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23.04.2021 15:43

Нефтяники Оренбуржья подарили новые деревья Бузулукскому бору

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Количество деревьев, высаженных этой весной на территории лесничеств национального парка "Бузулукский бор", выросло в три раза. За пять дней в Борском, Скобелевском, Красно-Зорькинском и Широковском участковых лесничествах сотрудники нацпарка и добровольцы высадили на площади 35,5 гектара 102 885 деревьев.
Бузулукский бор - природная жемчужина Оренбуржья. Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток" Бузулукский бор - природная жемчужина Оренбуржья. Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
Бузулукский бор - природная жемчужина Оренбуржья. Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"

Выполнить эту задачу удалось благодаря финансовой поддержке ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток" (НКНП), ООО "Лаборатория леса" и АО "Транснефть-Приволга".

Фото: Сергей Медведев
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Сосновые леса национального парка "Бузулукский бор" являются особо ценным комплексом лесной растительности, экосистемой, сформированной в течение многих столетий. Их экологическое значение - водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое, рекреационное, а также лесосырьевое - трудно переоценить. Учитывая высокую горимость Бузулукского бора, дирекцией национального парка ведется работа не только по улучшению системы охраны лесов от пожаров, но и по восстановлению лесных насаждений.

- Работы в национальном парке направлены на восстановление лесных участков, утраченных в результате пожаров. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу дирекции и принял участие в столь значимом для всех нас событии, - подчеркнул директор национального парка Андрей Александрович Латыпов. - Следующим важнейшим этапом работ станет уборка леса от захламления. Санитарное состояние нашего леса требует незамедлительного проведения мероприятий по уборке ветровальной и валежной древесины. Это потребует колоссальных человеческих усилий, времени и средств. Но главное в этом - желание изменить ситуацию к лучшему, сохранить Бузулукский бор. Если не начать делать эту тяжелую работу, то угроза потери уникального лесного массива станет реальностью.

Фото: ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
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Доля НКНП в массовой посадке деревьев составила 30 220 саженцев сосны, березы и ясеня. Восстановленный лес будет способствовать укреплению песчаных дюн и защите озер и водоемов от пересыхания. На посадках сосны и ясеня было задействовано 93 человека: инспекторы участковых лесничеств, жители села Борское, представители Борского казачества, рабочие Южно-Уральской железной дороги, жители поселка Колтубановский, студенты и преподаватели Бузулукского лесхоз-техникума. Работы велись как лесопосадочной машиной, так и вручную.

- С руководством национального парка мы ищем и находим понимание по широкому спектру вопросов далеко за рамками лицензионных обязательств. Иначе быть не может, - рассказал генеральный директор НКНП Степан Асаулов. - Для коллектива НКНП Бузулукский бор - определяющий фактор природного и культурного наследия. Мы сделаем все для его сохранения и развития.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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