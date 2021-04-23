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23.04.2021 13:33

Саратовский НПЗ начал отгрузку продукции танкерами

Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") с открытием навигации на Волге приступил к отгрузке своей продукции речным транспортом.
Фото: Пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: Пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: Пресс-служба Саратовского НПЗ

С волжского причала предприятия начата отгрузка нефтепродуктов. С началом весенней навигации по Волге уже отгружено более 50 тысяч тонн топлива. Нефтепродукты через Волго-Донской канал танкерами доставляются в порт Кавказ для дальнейшей отправки на экспорт.

Для перевозки топлива используются танкеры класса река-море. Современный танкерный флот компании "Роснефть" обеспечивает высокий уровень безопасности транспортировки и позволяет повысить эффективность реализации продукции.

Учет грузов на причалах Саратовского НПЗ ведется с помощью автоматизированной системы измерений количества и показателей качества паспортных нефтепродуктов (СИКНП). Ввод в промышленную эксплуатацию современной системы позволил повысить точность учета отгрузки нефтепродуктов в два раза, увеличить скорость определения показателей их качества. В результате повысилась производительность речного терминала предприятия.

Справка

Саратовский НПЗ - основной производитель нефтепродуктов на территории региона. Мощность предприятия по переработке составляет семь миллионов тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции включает более 20 наименований. Продукция предприятия отгружается автомобильным, речным и железнодорожным транспортом, реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. Саратовский НПЗ - лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ

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