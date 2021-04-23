"Технопарк - Мордовия" будут выводить на самоокупаемость

"Технопарк - Мордовия" предстоит вывести на самоокупаемость. Уже до конца текущего года он станет единственным центром в РФ, где заработает полный цикл производства оптического спецволокна.

Как отмечалось на состоявшемся накануне заседании научно-технического совета (НТС) технопарка, пока затраты республики на его содержание вдвое выше собственных доходов. А потому главный объект инновационной инфраструктуры республики ждет "перезагрузка".

- Текущее годовое содержание технопарка составляет 150 миллионов рублей. Собственные доходы при этом не превышают и 70 миллионов рублей, - подчеркнул врио главы Мордовии Артем Здунов. - Давайте зададимся вопросом: что мы делаем не так?

Лидер региона напомнил, что цели технопарка - коммерциализация инновационных проектов и создание условий для нее. Решение о создании "наукограда" в Саранске было принято в 2008 году. С тех пор на развитие инфраструктуры объекта было направлено в общей сложности 6,4 миллиарда рублей. Только на содержание управляющей компании из республиканского бюджета за последние пять лет ушло 570 миллионов рублей. При этом из 135 компаний-резидентов более половины - 74 - показали нулевую выручку за прошлый год.

- При такой богатой инфраструктуре и таких вложениях отдача пока невысока, - констатировал Здунов. - Надо выводить технопарк на самоокупаемость. Я попрошу наших экономистов и министерство промышленности новым взглядом посмотреть на деятельность технопарка.

Для повышения эффективности было предложено расширить область деятельности технопарка - законодательная база для этого имеется. Кроме того, главному инновационному центру республики следует наладить тесное взаимодействие с Мордовским госуниверситетом.

- Я полностью разделяю и поддерживаю, что нужно переходить к повышению отдачи от технопарка, - отметил председатель НТС, член президиума РАН, гендиректор Всероссийского института авиационных материалов Евгений Каблов. - Надо использовать имеющийся потенциал, начинать запускать малосерийные производства, малые парки, чтобы и люди могли зарабатывать, и республика могла получать налоги, которые будет переводить в социальную сферу.

По словам Евгения Каблова, в прошлом году технопарк Мордовии стал региональным оператором фонда "Сколково". Этот статус дает возможность компаниям-резидентам пользоваться услугами и преференциями фонда, не выезжая за пределы республики.

Одним из главных результатов деятельности технопарка ученый назвал работу по созданию полной производственной цепочки по выпуску специального оптического волокна и приборов на их основе. Напомним, что первый в стране завод по промышленному выпуску оптического волокна был запущен в Саранске осенью 2015 года. Пока предприятие использует заготовки для вытяжки оптоволокна, которые завозятся из-за рубежа. В регионе завершается работа по созданию собственного комплекса по их выпуску. Кроме того, здесь планируют разрабатывать новые виды волокон.

- Мы стоим на пороге, когда технопарк станет единственным центром в РФ, который будет иметь полный замкнутый цикл производства спецволокна. Это произойдет до конца 2021 года, - резюмировал председатель НТС.