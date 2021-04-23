В Башкирии при покупке соцжилья родственнику чиновника заплатили 2 млн

В Бураевском районе прокуратура выявила, что чиновники при приобретении жилья сиротам оплатили из бюджетных средств услуги агента.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с июля 2019 года по июль 2020 года администрация района заключила 10 муниципальных контрактов на покупку жилья для льготников на общую сумму более 9,5 миллиона рублей. В ходе проверки выяснилось, что составлявший документы ведущий специалист отдела экономики, предпринимательства, строительства и муниципальных услуг администрации включил в договор пункт об оплате агентских услуг. Стоимость этих услуг составила от 20 до 40 процентов от цены объекта недвижимости, то есть от 120 тысяч рублей до 330 тысяч. В итоге риэлтор, который оказался родственником чиновника, получил в общей сложности почти два миллиона рублей.

Прокуратура Башкирии организовала по этому факту доследственную проверку, ход которой взяла на контроль. Также прокурор внес в адрес главы администрации Бураевского района представление, где потребовал рассмотреть вопрос об увольнении муниципального служащего в связи с утратой доверия.