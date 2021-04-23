В Казани главу клиники задержали за контрабанду наркотиков

На руководителя одной из наркологических клиник Казани завели дело о контрабанде наркотических средств.

По информации татарстанской таможни, мужчину и его подчиненную задержали с поличным при получении посылки, в которой находилось наркотическое вещество. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ведомства совместно с коллегами из УФСБ по РТ.

Как показала экспертиза, в веществе содержится тетрагидроканнабинол, он входит в основной список наркотических и психотропных средств и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен. Крупным размером данного вещества признается вес в 0,25 грамма.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.