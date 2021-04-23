Новости

В Москве десять деревьев упали из-за сильного ветра 18:03
В Москве сфотографировали новый кроссовер Geely с российскими номерами 18:01
Более 2 тысяч георгиевских ленточек раздадут у Музея Победы в Москве 17:40
Риелторы прогнозируют большую распродажу квартир в Москве 17:20
Австрия с 19 мая смягчит коронавирусные ограничения 17:19
Школы определят график работы в мае в соответствии с указом президента 17:13
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменят директора 17:00
Ученые оценили эффективность вакцины от коронавируса в виде кефира 16:46
В Нижнем Новгороде презентовали талисманы к 800-летию города 16:38
Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе 16:32
Болгария с 1 мая разрешит въезд иностранным туристам 16:30
"Роскосмос" полностью развернет орбитальную станцию до 2035 года 16:26
В РЖД назвали причину сбоя в работе сайта 16:23
Врач призвал никуда не ездить на "длинные майские" из-за риска COVID-19 16:14
Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити 16:09
Матвиенко: Отношениям России и США требуется перезапуск 16:02
Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне 15:55
В России создадут еще одну авиакомпанию-лоукостер 15:53
Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн 15:52
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов 15:38
Студентов отправят на рыбалку 15:22
В России запустят пилотные проекты по генетическому тестированию 15:19
Рогозин объяснил решение создать национальную орбитальную станцию 15:12
"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака" 15:01
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 16:38
Рубрика: Культура

В Нижнем Новгороде презентовали талисманы к 800-летию города

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: vk.com/nizhny800 Фото: vk.com/nizhny800
Фото: vk.com/nizhny800

В Нижнем Новгороде торжественно презентовали талисманы к 800-летнему юбилею города - олененка Нино и дятла Гора.

Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода

Их выбрали сами жители города на голосовании.

В этом же доме открылся флагманский магазин "Нижний 800", в котором можно купить одежду и сувениры с символикой 800-летия города. Большинство товаров - местного производства. Покупателям расскажут оистории города и нижегородских промыслах.

Пять залов магазина оформлены в разных стилях. Дизайнеры обыграли главные архитектурные здания города, речную тематику, завод "ГАЗ". Не забыли и о знаменитых нижегородцах - Чкалов, Нестеров, Минин и другие.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Празднование 800-летия Нижнего Новгорода

Главное сегодня

В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России
УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро в Санкт-Петербург
Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021