В Нижнем Новгороде презентовали талисманы к 800-летию города

В Нижнем Новгороде торжественно презентовали талисманы к 800-летнему юбилею города - олененка Нино и дятла Гора.

Их выбрали сами жители города на голосовании.

В этом же доме открылся флагманский магазин "Нижний 800", в котором можно купить одежду и сувениры с символикой 800-летия города. Большинство товаров - местного производства. Покупателям расскажут оистории города и нижегородских промыслах.

Пять залов магазина оформлены в разных стилях. Дизайнеры обыграли главные архитектурные здания города, речную тематику, завод "ГАЗ". Не забыли и о знаменитых нижегородцах - Чкалов, Нестеров, Минин и другие.