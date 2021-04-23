В Уфе блогер заплатит 20 тысяч за видео с инспектором ГИБДД

20 тысяч рублей должен будет заплатить блогер, который без разрешения снимал на камеру инспектора дорожно-патрульной службы Уфы, а затем выложил в интернете. Взыскать с нарушителя эту сумму решил суд.

Как сообщили в управлении МВД России по Уфе, в октябре 2020 года инспектор нес службу на пересечении улиц Округ Галле - Проспект Октября, остановил иномарку и попросил у водителя документы. Мужчина в ответ начал снимать все действия полицейского на камеру, а затем выложил материал в интернете.

Инспектор, который не давал согласие на размещение видео со своим участием, подал иск в суд. Калининский районный суд установил, что действительно с ноября 2019 года по март 2020 года на видеохостинге появлялись видео с участием полицейского, не дававшего на это разрешение, и принял решение взыскать с автора ролика 20 тысяч рублей. Верховный Суд Республики Башкортостан оставил это решение без изменения.