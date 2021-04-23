В Ульяновской области пятиклассник выпал из окна школы

Из окна школы в рабочем поселке Сурское Ульяновской области выпал мальчик в возрасте 11 лет. Ребенок в настоящее время госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Прокуратура Сурского района Ульяновской области проводит проверку по этому факту - проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняются причины и обстоятельства, способствовавшие несчастному случаю.
Вследствие падения с высоты 3-го этажа мальчик травмирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сам он находится под наблюдением врачей.
Следком также проводит проверку. Устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.