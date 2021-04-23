Господдержка помогла новосибирским сити-фермерам выращивать клубнику

В прошлом году 20 проектов новосибирских предпринимателей получили государственную поддержку в рамках региональной программы "Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности". Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова участникам пресс-тура в Академпарк Новосибирского научного центра.

По словам вице-губернатора, интерес к программе растет, как и качество заявок. Проекты становятся более интересными и насыщенными. Один из них, реализуемый компанией iFarm, предполагает выращивание овощных культур и клубники, а также микрозелени и съедобных цветов в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах.

Как отметила Ирина Мануйлова, проект сити-фермерства, очень востребованный в условиях пандемии, состоялся при поддержке правительства Новосибирской области - в течение двух лет в него было вложено три миллиона рублей из регионального бюджета, столько же инвестировали сами предприниматели. "Реализуемая в регионе программа "Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности" направлена не просто на вложение средств в предпринимательство и его переход на высокие технологии, но и на развитие научной среды", - подчеркнула Ирина Мануйлова.

Также участникам пресс-тура были представлены проекты акселерационной программы "А:Старт" - одного из крупных бизнес-ускорителей страны. В 2021 году на участие в программе было подано 179 заявок, 49 команд прошли конкурсный отбор и стали резидентами Академпарка.

Известно, что 2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. Это позволит Новосибирской области сконцентрировать дополнительные усилия на реализации проекта "Академгородок 2.0". В этом году продолжится изготовление технологического оборудования для ЦКП "СКИФ", начнутся работы на строительной площадке.