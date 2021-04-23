РПЦ открыла шесть новых центров гуманитарной помощи

Шесть центров гуманитарной помощи отрыла Русская православная церковь за последний месяц. Новые центры появились в Иркутской, Свердловской, Оренбургской, Ростовской областях, в Чебоксарах и Сочи. В начале мая еще один центр откроется в Бурятии.

С 66 до 217 выросло количество церковных центров гуманитарной помощи за последние 9 лет.

Сотрудники гуманитарных центров помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации - многодетным семьям, одиноким мамам, бездомным, людям с инвалидностью, пожилым, погорельцам. Здесь можно получить продукты, вещи, гигиенические наборы, коляски, детские кроватки и др. Помощь предоставляется бесплатно, и всем пострадавшим, вне зависимости от гражданства и вероисповедания.

Во время пандемии многие из центров сосредоточились на выдаче продуктовой помощи.

"За прошедший год количество обращений от нуждающихся людей в большинстве церковных социальных служб выросло в разы, - рассказывает помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

И теперь стоит задача открыть такой центр, как минимум в каждом крупном городе, чтобы люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могли получить необходимую вещевую и продуктовую помощь.

С июня 2020 года Синодальный отдел по благотворительности собрал на продуктовую помощь нуждающимся более 26 млн рублей.

Во многих епархиях организованы поставки продуктов от фонда продовольствия "Русь". При поддержке Синодального отдела по благотворительности только в 2020 году через епархии и церковные НКО 317 тысяч нуждающихся в 23 регионах получили более 990 тонн продуктов.