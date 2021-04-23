Тело убитой шестилетней девочки нашли в Красноярском крае

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели в Красноярске 6-летней девочки, сообщили в региональном главке СК РФ.

По данным сыщиков, 38-летняя женщина в июле прошлого года оставила на попечении подруги и ее матери в столице края свою малолетнюю дочь. В марте 2021-го женщина, арестованная по обвинению в сбыте наркотиков, написала в правоохранительные органы заявление с просьбой отыскать девочку.

Были допрошены люди, на попечении которых находилась несовершеннолетняя. Рассказывая об исчезновении ребенка, они путались в показаниях, а затем указали место в лесу, где якобы закопали тело. Найти его следователям тогда не удалось. Причастность к гибели девочки женщины отрицали. По их словам, жертва получила смертельные травмы в результате несчастного случая в сентябре 2020 года.

Криминалисты СК и сотрудники полиции восстановили картину трагедии. Найдено место, где женщины закопали тело погибшей, уточнили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Правоохранителям предстоит определить, какую роль сыграли в трагедии обе "попечительницы".

Возбуждено уголовное дело.