В городе-спутнике Новосибирска реконструировали детский стационар

В городе Оби Новосибирской области открыли новое благоустроенное помещение детского стационара центральной городской больницы. Ранее он располагался в неприспособленном здании 1955 года постройки.

Теперь детское отделение на 19 койко-мест общей площадью более 438 квадратных метров размещается на втором этаже реконструированного здания по адресу улица Железнодорожная, 7. На первом этаже расположился диагностический блок (кабинеты эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгена, флюорографии), приемные отделения для детского и взрослого терапевтических отделений.

"Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 миллионов рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 миллионов рублей", - сообщил на церемонии открытия стационара первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. По его словам, в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.

В свою очередь министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Оби в ближайшем будущем запланировано также начать строительство новой современной поликлиники.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов отметил, что детский стационар - часть большого многопрофильного комплекса, где есть доктора всех профилей, которых можно привлекать для консультаций, и замечательная диагностическая база. По его словам, здесь также будут лечить ребятишек, уже получивших специализированную медицинскую помощь в областной клинической больнице.