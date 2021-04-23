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23.04.2021 08:20
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю

В четверг, 22 апреля, около 21 часа в окрестностях деревни Быстрая Минусинского района загорелась сухая растительность. С огнем боролись 30 сотрудников МЧС, сообщили в региональном главке ведомства.

Фото: WWW.36MCHS.GOV.RU
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Пожар удалось потушить лишь сегодня, 23 апреля, незадолго до 4 часов утра.

По предварительным данным, сгорела трава на 130 гектарах.

За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 118 случаев возгорания сухой травы, информирует пресс-служба ГУ МЧС.

С 23 апреля на юге Красноярского края введен особый противопожарный режим, добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Лесные пожары

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