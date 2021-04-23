В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы

В четверг, 22 апреля, около 21 часа в окрестностях деревни Быстрая Минусинского района загорелась сухая растительность. С огнем боролись 30 сотрудников МЧС, сообщили в региональном главке ведомства.

Пожар удалось потушить лишь сегодня, 23 апреля, незадолго до 4 часов утра.

По предварительным данным, сгорела трава на 130 гектарах.

За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 118 случаев возгорания сухой травы, информирует пресс-служба ГУ МЧС.

С 23 апреля на юге Красноярского края введен особый противопожарный режим, добавили в ведомстве.