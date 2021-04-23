Жителя Алтая обвинили в попытке сбыта за рубеж орденов и медалей

На Алтае возбудили уголовное дело в отношении жителя Барнаула, продавшего иностранцу военные награды за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

По предварительным данным, мужчина нашел в интернете иностранного покупателя и предложил ему приобрести ордена и медали за 100 тысяч рублей. После получения денег от покупателя барнаулец отправил ему посылку по почте, которая была изъята сотрудниками УФСБ.

- В отношении мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере", - сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

Силовики также установили подельника продавца - местного коллекционера. При обысках у него обнаружили более трех тысяч госнаград, подготовленных к сбыту. В их числе был и комплект наград одного из ветеранов, среди которых оказались Ордена Суворова, Кутузова, Отечественной войны I и II степеней. Его стоимость оценивается в миллион рублей. Коллекционер также будет привлечен к ответственности.