Жительница Красноярска получила ожоги во время косметической процедуры

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, совершенного при оказании косметических услуг в одном из оздоровительных центров Красноярского края.

Жительница столицы региона получила ожоги второй и третьей степени во время процедуры. Возбуждено уголовное дело, сообщает главк Следственного комитета.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. По версии правоохранителей, 24-летняя женщина приобрела абонемент на десять сеансов криолиполиза и уже на первой процедуре охлаждения получила ожоги.

Проверка оздоровительного центра показала, что у него отсутствует лицензия на медицинскую деятельность.

Дело возбуждено по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".