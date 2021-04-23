Мишустин посетил Чечню с рабочим визитом

Республика сейчас активно работает над строительством новых школ, не забывая в том числе о потребностях детей с отставанием в развитии. В Грозном близится к завершению возведение специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта. Открыть ее планируют 1 сентября, она сможет принимать почти 200 детей. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым премьер осмотрел помещения, в которых школьники будут учиться и жить.

В этом году, рассказали председателю правительства, в Грозном планируется сдать еще два общеобразовательных учреждения. Это специальная школа-интернат для детей с задержкой психического развития и средняя школа на 1224 места, которая, заметил Мишустин, позволит Чечне приблизиться к решению проблемы обучения в три смены.

Затем премьер посетил республиканский перинатальный центр. Такой статус медучреждение получило только в январе и нуждается в дооснащении современным оборудованием. "Пока есть возможность, говорите", - посоветовал врачам Кадыров, когда Мишустин спросил их о потребностях центра.

Особенно остро в медучреждении ощущается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, необходим переносной рентген, другая техника. Всего - более чем на 400 миллионов рублей.

Премьер пообещал найти средства. "Самое главное - рождение жизни новой, - подчеркнул он. - Очень приятно, что сегодня мы видим такие результаты, что с младенческой смертностью, с детской смертностью гораздо все лучше. Мы фиксируем уменьшение этого показателя, несмотря даже на такой год".

"Пусть пандемия не до конца побеждена, но мы точно понимаем, что широкая масштабная вакцинация сегодня нам позволит защититься от всех дальнейших осложнений", - заявил председатель правительства. Он поблагодарил всех врачей за вклад в борьбу с коронавирусом и назвал их героями.