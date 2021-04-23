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23.04.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

При восхождении на Эльбрус пропали два альпиниста

Текст: Юрий Гень (КБР)

В КБР спасатели начали поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на официальной страничке в Instagram Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Поводом для поиска послужило то, что группа альпинистов из двух человек - гида-проводника и женщины туристки - сутки не выходит на связь. Сообщается, что спасатели начали подниматься сразу с двух сторон - по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья.

Пропавшие альпинисты зарегистрировались для движения по маршруту: от поляны Эмануэля - восхождение на Эльбрус по северному склону, спуск - в сторону поляны Азау в Терскол. Однако в назначенное время 21 апреля они не вышли на поляну Азау.

"Как потом выяснилось, последний раз связь с ними была еще 17 апреля, - сообщается на официальной странице спасательного отряда в соцсети.- Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил спасателям, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". 22 апреля после уточнения всех деталей было принято решение начать поисково-спасательные работы".

Известно, что в поисках альпинистов участвуют спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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