В Кабардино-Балкарии на мусорном полигоне нашли тело младенца

В Кабардино-Балкарии работники полигона твердых бытовых отходов обнаружили тело младенца. Об этом в пятницу сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел недалеко от поселения Урвань. Утром 23 апреля на конвейерной ленте по переработке отходов нашли тело новорожденной девочки. На голове и шее у нее были ранения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "в" части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Сейчас правоохранители выясняют, кто является родителями ребенка, и как именно произошла трагедия.